ПОЛИТИКА
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Израиль испугался сближения Сирии и США
Израильские авиаудары по Сирии почти прекратились после встречи американского лидера Дональда Трампа с сирийским президентом Ахмедом аш-Шарой
Израиль испугался сближения Сирии и США
Ахмед аш-Шара и Дональд Трамп / Reuters
26 мая 2025 г.

Посол США в Анкаре и специальный посланник по Сирии Том Баррак поделился в социальной сети X материалом The New York Times, в котором говорится, что израильские авиаудары по территории Сирии резко сократились после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой.

В публикации NYT подчеркивается, что спустя 12 дней после удара израильской армии по цели вблизи президентского дворца в Дамаске, состоялась встреча Трампа и аш-Шара. Тогда же американский президент объявил о снятии санкций против Сирии.

С тех пор, как указывается в статье, «израильские авиаудары по Сирии почти прекратились».

Издание называет это результатом новой политики Вашингтона в отношении Сирии и примером того, как внешняя политика США может менять стратегический ландшафт Ближнего Востока.

«Оливковая ветвь», протянутая Трампом аш-Шаре, по мнению авторов NYT, поставила Израиль в затруднительное положение и нарушила его прежнюю стратегию по сдерживанию сирийского и иранского влияния в регионе.

Сближение США и Сирии, как предполагается, стало фактором, сдерживающим дальнейшие удары со стороны Израиля.

После встречи с президентом Сирии в Эр-Рияде Трамп охарактеризовал аш-Шара как «молодого, привлекательного парня с сильным прошлым» и отметил, что у него «реальный шанс стабилизировать Сирию»

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