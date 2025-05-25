Администрация президента США Дональда Трампа обвинила Гарвардский университет в «координации» с китайским правительством, назвав вуз источником угрозы национальной безопасности. В четверг власти распорядились запретить университету набирать иностранных студентов, ссылаясь на рост антисемитизма и тесные связи с Коммунистической партией Китая. Среди студентов Гарварда, напомнили в администрации, значительная часть — граждане Китая.

Эти обвинения стали очередным витком давления на американские вузы: ранее законодатели-республиканцы уже высказывали опасения по поводу «китайского влияния» на кампусах. В то же время судья временно заблокировал исполнение запрета, а в Гарварде назвали решение «нарушением права на свободу слова».

Университет десятилетиями поддерживает связи с Китаем — через исследования, академические программы и значительные пожертвования. Однако именно эти контакты, по мнению критиков, могут представлять угрозу: например, Гарвард участвовал в обучении чиновников организации XPCC, попавшей под санкции США за нарушения прав уйгуров. Белый дом утверждает, что подобные связи «позволяли Китаю использовать университет в своих целях».

Между тем эксперты и правозащитники предупреждают: подобные меры лишь усугубляют атмосферу недоверия, в которой рискуют оказаться все иностранные студенты. «Это контрпродуктивно», — заявила правозащитница Яцю Ван, отметив, что ограничения могут навредить не только китайским студентам, но и американской науке в целом.