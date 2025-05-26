В ночь на 26 мая в городе Кинешма Ивановской области зафиксирована атака украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. По их данным, обломки дрона упали в промзоне, пострадавших нет, повреждена хозяйственная постройка.

Хотя официально тип объекта не назван, издание Mash сообщает, что целью атаки мог быть Дмитриевский химический завод (ДХЗ), производящий бутилацетат и уксусную кислоту. На опубликованных местными жителями кадрах видно, как над территорией завода поднимается серый дым.

Это уже вторая атака по химическим предприятиям России за три дня. 24 мая дроны ударили по одному из объектов в Новомосковске Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что пострадал химкомбинат «Азот» — второй по объему производства аммиака и удобрений в России. Были повреждены емкости с кислотой, трое человек пострадали. Пожар удалось локализовать.

Украинский Центр противодействия дезинформации заявил, что завод «Азот» выпускает вещества, которые могут использоваться в военной сфере — аммиачную селитру, метанол и аргон.

В ночь на 26 мая Новомосковск также подвергся атаке дронов, однако данных о последствиях не поступало.

Согласно сводке Минобороны России, с 20:00 25 мая по 8:00 26 мая ПВО сбила 96 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской областью — 31, также атаки зафиксированы в Белгородской, Курской, Тульской, Орловской, Московской и других областях.

Налеты сопровождались ограничениями на работу аэропортов в Домодедово, Внуково, Жуковском и Калуге.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.