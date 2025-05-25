Российские военные утверждают, что вертолет президента Владимира Путина подвергся массированной атаке украинских беспилотников во время его визита в Курскую область 20 мая. По словам командира 32-й дивизии ПВО генерал-майора Юрия Дашкина, интенсивность ударов возросла, когда президентский борт пролетал над регионом. «Мы одновременно вели бой и обеспечивали безопасность полета», — заявил Дашкин в эфире телеканала «Россия».

Он назвал атаку «беспрецедентной» и сообщил, что все 46 дронов были уничтожены силами ПВО. По словам военного, с 20 по 22 мая над Россией якобы сбили в общей сложности 1177 украинских беспилотников.

При этом ранее официальные сообщения о визите Путина в Курскую область не упоминали использование вертолета, а в государственных СМИ показывали лишь кортеж президента, передвигавшийся по земле. Минобороны и местные источники также не сообщали о массированной атаке дронов в эти дни.

Из открытых данных известно, что генерал-майор Юрий Дашкин командует 32-й дивизией ПВО имени Покрышкина, базирующейся в Ржеве Тверской области. Комментариев от Кремля или подтверждения этих заявлений не поступало.