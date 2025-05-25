ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Командир российской дивизии ПВО рассказал, что инцидент произошел во время визита президента в Курскую область 20 мая
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
/ Reuters
25 мая 2025 г.

Российские военные утверждают, что вертолет президента Владимира Путина подвергся массированной атаке украинских беспилотников во время его визита в Курскую область 20 мая. По словам командира 32-й дивизии ПВО генерал-майора Юрия Дашкина, интенсивность ударов возросла, когда президентский борт пролетал над регионом. «Мы одновременно вели бой и обеспечивали безопасность полета», — заявил Дашкин в эфире телеканала «Россия».

Он назвал атаку «беспрецедентной» и сообщил, что все 46 дронов были уничтожены силами ПВО. По словам военного, с 20 по 22 мая над Россией якобы сбили в общей сложности 1177 украинских беспилотников.

При этом ранее официальные сообщения о визите Путина в Курскую область не упоминали использование вертолета, а в государственных СМИ показывали лишь кортеж президента, передвигавшийся по земле. Минобороны и местные источники также не сообщали о массированной атаке дронов в эти дни.

Из открытых данных известно, что генерал-майор Юрий Дашкин командует 32-й дивизией ПВО имени Покрышкина, базирующейся в Ржеве Тверской области. Комментариев от Кремля или подтверждения этих заявлений не поступало.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us