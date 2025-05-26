ПОЛИТИКА
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Германия запретит беженцам привозить детей
Беженцам больше нельзя будет привозить свои семьи в ФРГ
Германия запретит беженцам привозить детей
Беженцы в Германии / Reuters
26 мая 2025 г.

Германия запретит воссоединение семей для беженцев с временным статусом защиты, пишет Tagesschau. 

По данным издания, кабинет министров ФРГ собирается приостановить семейный въезд на два года. Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что страна достигла предела интеграционных возможностей. С 2018 года в Германию могли въезжать до тысячи родственников таких беженцев в месяц. Теперь и эта квота будет отменена. Исключения предусмотрены только для крайне тяжелых случаев.

В первую очередь это решение ударит по сирийским семьям. В Германии проживают более 350 тыс. человек с временной защитой, большинство из них — из Сирии. Они не имеют полноценного статуса беженца по Женевской конвенции, но им, по решению немецких миграционных органов, угрожает опасность в родной стране. Временная защита дает право жить и работать в Германии, но не гарантирует воссоединение с семьей. Эта группа людей снова окажется в изоляции.

Добриндт подчеркивает: Германия должна «переписать миграционную политику» и избавиться от факторов, привлекающих новых беженцев. Он ссылается на перегруженность муниципалитетов и усталость общества. Однако правозащитники, включая более 30 неправительственных организаций, критикуют решение. Они предупреждают: запрет семейного въезда не только нарушает право на семью, но и толкает людей к опасным нелегальным маршрутам.

В 2024 году Германия выдала около 120 тыс. виз для воссоединения, из них только 12 тыс. — для временно защищенных. Теперь и эта возможность исчезает.

Канцлер Фридрих Мерц еще в январе обещал ужесточить миграционные правила, утверждая, что ФРГ больше не может принимать мигрантов и беженцев. Его политические конкуренты обвиняли Мерца в попытках перехватить правую повестку у радикальной «Альтернативы для Германии».

В середине мая Мерц заявил, что может перенести процедуру предоставления убежища в страны, не входящие в Европейский союз, чтобы сдержать нелегальную миграцию.


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