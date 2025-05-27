Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине. Глава Белого дома рассматривает возможность ввести новые санкции против РФ уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации. Ограничения, как предполагается, должны подтолкнуть Кремль к переговорам, однако, по данным издания, не затронут банковский сектор.

Одновременно New York Times пишет, что Трамп может вовсе отказаться от попыток достичь мира, если ближайшие переговоры провалятся. Это может означать фактический крах нынешней дипломатической инициативы США по урегулированию войны в Украине.

На фоне рекордных атак России Трамп резко изменил риторику в адрес Владимира Путина. В соцсети Truth Social 26 мая американский лидер заявил: «Я знаю его (Путина) давно, всегда ладил с ним, но сейчас он просто сошел с ума. Он убивает мирных жителей, и мне это совсем не нравится». Он добавил, что санкции «вполне возможны», но не стал уточнять, что именно на кону.

Москва не осталась в долгу — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания американского президента «эмоциональной перегрузкой». Он также отметил, что удары по Украине — это акт защиты, а не сумасшествие.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что новые атаки по Украине якобы стали ответом на удары ВСУ по российской инфраструктуре. Атака 24-25 мая с использованием 367 беспилотников и ракет стала крупнейшей с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этих обстрелах нет военного смысла: «Это политическое решение — продолжать войну и уничтожать жизни». За последние трое суток Россия выпустила более 900 ударных дронов, убив по меньшей мере 29 человек по всей Украине.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Запад снял все ограничения на дальность оружия, поставляемого Киеву — это открывает путь для возможной передачи ракет Taurus. По данным СМИ, Зеленский готовится к визиту в Берлин в среду, где может прозвучать решение о ракетах.



