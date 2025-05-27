Израильский кабинет безопасности одобрил строительство 22 новых поселений на палестинских территориях Западного берега, находящихся под израильской оккупацией. Об этом сообщают местные СМИ, уточняя, что речь идет о землях, захваченных Израилем в 1967 году.

С инициативой выступили министр обороны Исраэль Кац и министр финансов, лидер ультраправых, Бецалель Смотрич. Согласно источникам, соответствующее предложение было одобрено кабинетом министров в ходе закрытого голосования.

По словам Исраэля Ганца, главы так называемого «Совета Еши» — структуры, представляющей интересы поселенцев, — решение стало «самым важным» с момента начала оккупации Западного берега.

Израиль пока официально не комментировал эту информацию.

На сегодняшний день в оккупированных районах Западного берега и Восточного Иерусалима насчитывается около 250 незаконных поселений. Большинство из них признаны международным сообществом нарушающими международное право.

Эти поселения разрывают палестинскую территорию на фрагменты, затрудняя перемещение, доступ к ресурсам и развитию местных общин. По данным правозащитников, израильские поселенцы регулярно совершают нападения на палестинские деревни, поджигают дома, автомобили, сельхозугодья и уничтожают оливковые деревья.

Жители палестинских территорий сталкиваются с постоянной угрозой насилия, а ситуация в регионе продолжает обостряться на фоне решений, подобных нынешнему.

В международных организациях неоднократно призывали Израиль прекратить экспансию и отказаться от политики фактической аннексии. Однако на практике число поселений продолжает расти.