ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль расширяет захват
Кабинет безопасности Израиля утвердил строительство 22 новых поселений на оккупированном Западном берегу
Израиль расширяет захват
Израиль одобрил строительство 22 новых поселений на палестинских территориях / Reuters
27 мая 2025 г.

Израильский кабинет безопасности одобрил строительство 22 новых поселений на палестинских территориях Западного берега, находящихся под израильской оккупацией. Об этом сообщают местные СМИ, уточняя, что речь идет о землях, захваченных Израилем в 1967 году.

С инициативой выступили министр обороны Исраэль Кац и министр финансов, лидер ультраправых, Бецалель Смотрич. Согласно источникам, соответствующее предложение было одобрено кабинетом министров в ходе закрытого голосования.

По словам Исраэля Ганца, главы так называемого «Совета Еши» — структуры, представляющей интересы поселенцев, — решение стало «самым важным» с момента начала оккупации Западного берега.

Израиль пока официально не комментировал эту информацию.

На сегодняшний день в оккупированных районах Западного берега и Восточного Иерусалима насчитывается около 250 незаконных поселений. Большинство из них признаны международным сообществом нарушающими международное право.

Эти поселения разрывают палестинскую территорию на фрагменты, затрудняя перемещение, доступ к ресурсам и развитию местных общин. По данным правозащитников, израильские поселенцы регулярно совершают нападения на палестинские деревни, поджигают дома, автомобили, сельхозугодья и уничтожают оливковые деревья.

Жители палестинских территорий сталкиваются с постоянной угрозой насилия, а ситуация в регионе продолжает обостряться на фоне решений, подобных нынешнему.

В международных организациях неоднократно призывали Израиль прекратить экспансию и отказаться от политики фактической аннексии. Однако на практике число поселений продолжает расти.

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