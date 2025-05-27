Палестинское движение ХАМАС объявило 30 и 31 мая, а также 1 июня «всемирными днями гнева» и призвало к проведению демонстраций, маршей и массовых акций протеста в поддержку народа Газы.

В официальном заявлении движения говорится, что Израиль продолжает массированные атаки, голодомор и насильственное перемещение мирного населения в секторе Газа, что ХАМАС называет геноцидом.

Движение призывает мусульманский мир, международные организации и всех неравнодушных людей выйти на улицы и площади, чтобы выразить солидарность с палестинцами, потребовать прекращения насилия и осудить преступления Израиля.

«Мы призываем усилить глобальную мобилизацию — в любой форме и в любой точке мира — против политики агрессии, геноцида и обречения на голод, направленных против нашего народа в Газе», — сказано в заявлении.

ХАМАС также указывает, что действия Израиля нарушают международное право, резолюции ООН и принципы основных религий, при этом игнорируются призывы о прекращении насилия со стороны многих государств.

Отдельно в тексте подчеркивается необходимость защищать Газу, Иерусалим и мечеть Аль-Акса.

По подсчетам палестинской стороны, с момента возобновления атак 18 марта в Газе погиб 3 901 человек, преимущественно женщины, дети и пожилые. Ещё 11 088 человек получили ранения.

С начала полномасштабных атак 7 октября 2023 года жертвами стали 54 056 палестинцев, ранения получили 123 129 человек.

Израиль продолжает реализацию плана полного захвата сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о намерении установить постоянный контроль над территорией и создать лагеря для массового переселения палестинцев на юг эксклава.

Минимальные поставки продовольствия, по заявлению властей Израиля, будут разрешены лишь для того, чтобы палестинцы «могли выжить».

Израильские министры открыто заявляют о планах полного разрушения оставшейся инфраструктуры и вытеснения жителей Газы за пределы территории.