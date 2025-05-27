ТУРЦИЯ
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Президент Турции заявил о начале работы над новой Конституцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начат процесс подготовки новой Конституции, а также отметил, что страна находится на пороге исторического этапа в борьбе с терроризмом
Президент Турции заявил о начале работы над новой Конституцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
3 часа назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре на заседании расширенного совета провинциальных председателей партии справедливости и развития (AK Parti). В своей речи он подробно остановился на работе над новой Конституцией.

Глава государства сообщил, что к работе над новым основным законом уже привлечена экспертная группа: «Я поручил десяти юристам подготовить проект. Мы начнем конституционную работу с их участием», — заявил он.

По словам Эрдогана, главная цель — обновленная конституция, свободная от следов эпохи военных переворотов:

«Конституция 1982 года несет в себе отпечатки военного режима. Новая, гражданская конституция позволит избавиться от этих остатков и сбросить с себя мертвый груз прошлого», — подчеркнул он.

«Мы настроены решительно включить новый основной закон в правовую систему как полную и всестороннюю хартию свобод», — добавил президент, выразив надежду на участие в этом процессе и других парламентских партий.

Отдельное внимание президент уделил годовщине переворота 27 мая 1960 года, назвав его одной из самых темных страниц в истории турецкой демократии.

Президент Эрдоган также заявил о новом этапе в работе по обеспечению цели — Турции без террора.

«После заявления о самороспуске и сложении оружия террористической организацией началась новая фаза», — сообщил он.

Эрдоган отметил, что этот этап требует еще большей ответственности: «С каждой новой вехой растет не только наша надежда, но и наша ответственность», — подчеркнул он.

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