Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина на фоне массированных обстрелов украинских городов. В соцсети Truth Social американский лидер намекнул, что терпение Вашингтона на исходе.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много по-настоящему плохих вещей. И я имею в виду по-настоящему плохих. Он играет с огнем!», — написал Трамп.

Накануне он уже осуждал действия Москвы, заявляя, что Путин «убивает множество людей» ударами по мирным районам Украины. Президент США тогда подтвердил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Кремль.

Позже в том же аккаунте Truth Social Трамп заявил, что действия Путина свидетельствуют о его «безумии».

«Путин совершенно сошел с ума. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если он это сделает, это приведет к падению России», — написал он.

Трамп неоднократно подчеркивал, что после его возвращения в Белый дом США намерены добиться скорейшего прекращения войны. По его словам, нынешняя эскалация на фронте и удары по городам Украины требуют срочной международной реакции.