ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Словакию могут лишить денег ЕС из-за Украины
Канцлер Германии заявил, что ЕС готов пойти на такой шаг, если Словакия продолжит политику вразрез с Брюсселем
Словакию могут лишить денег ЕС из-за Украины
/ Reuters
2 часа назад

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз может лишить Словакию финансирования, если та будет продолжать курс, который противоречит позиции Брюсселя. «Всегда есть возможность лишить их европейских фондов. Если это будет необходимо, мы это сделаем», — подчеркнул Мерц, выступая на конференции WDR Europaforum в понедельник.

Он также отметил, что ЕС может начать «расследование» против стран, нарушающих принятые нормы блока. «Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшой группы», — заявил он, имея в виду право вето, которое позволяют себе отдельные государства.

По данным Bloomberg, Словакия все больше раздражает Брюссель своей конфронтационной позицией. В частности, в ЕС недовольны антиукраинскими высказываниями Братиславы, а также визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву 9 мая. Дополнительное напряжение вызывает сближение Словакии с Венгрией.

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал угрозы «абсолютно неприемлемыми». По его словам, такой стиль коммуникации подрывает единство в Европе и не способствует поиску компромиссов. «Словакия действует строго в своих национальных интересах и не нарушает верховенство права в ЕС», — добавил он.

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