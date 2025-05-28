Специальный посланник США по Украине Кит Келлог раскритиковал бывшего президента России Дмитрия Медведева за намеки на угрозу Третьей мировой войны. «Эти слова безответственны и недопустимы для мировой державы», — подчеркнул он в публикации на X. Келлог призвал Россию выполнить обещание и представить меморандум, который должен стать основой для перемирия.

Заявление Келлога прозвучало в ответ на пост Медведева, в котором тот отреагировал на слова Трампа о том, что президент Владимир Путин «играет с огнем», и что с Россией могут случиться «действительно очень плохие вещи». «Я знаю только одну действительно плохую вещь — Третья мировая война», — написал Медведев, комментируя угрозы Трампа.

Слова Медведева относятся к недавним публикациям Трампа в Truth Social, в которых тот отреагировал на воздушные атаки России против Украины в минувшие выходные, включая крупнейший налет дронов с начала полномасштабной войны. В этих постах Трамп назвал Путина «сумасшедшим» и предупредил, что тот «играет с огнем».

Ранее Россия пообещала представить документ с предложениями по миру после переговоров с Украиной в Стамбуле 16 мая. Однако в Киеве также считают, что Москва затягивает этот процесс, что по словам Зеленского, «выглядит как издевательство над миром».

Во вторник официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва — пока в работе над проектом меморандума о перемирии. Ей вторили в Кремле, заявив, что «работа продолжается». «Это проект серьезного документа, требует тщательной выдержки и подготовки», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.