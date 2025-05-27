ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина направила США свои условия перемирия
Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Украины документ с ее условиями прекращения огня и ожидает аналогичный список от России
Украина направила США свои условия перемирия
Спецпредставитель президента США Кит Келлог / Reuters
3 часа назад

США получили от Украины официальный документ, в котором детально изложены условия, на которых Киев готов рассматривать прекращение огня. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Келлог не уточнил содержание украинского документа, но подчеркнул, что американская сторона рассчитывает в ближайшее время получить аналогичный перечень от России.

Он также сообщил, что возможное продолжение переговоров между Россией и Украиной может пройти в Женеве. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров называл предпочтительной площадкой Турцию.

В ходе встречи в Стамбуле стороны договорились обменяться документами с изложением позиций по условиям прекращения огня. Следующим этапом должно стать продолжение переговорного процесса.

Лавров ранее заявлял, что Москва завершает подготовку собственного перечня и готова передать его Украине после завершения обмена пленными.

Одновременно Россия работает над еще одним документом — «меморандумом о будущем мирном договоре». В Кремле подчеркивают, что он отличается от списка условий и представляет собой отдельную часть переговорного процесса. Подробности о содержании меморандума пока не разглашаются.

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