Россия прокладывает линии электропередачи на оккупированной части юга Украины, предположительно с целью подключения Запорожской атомной электростанции к собственной энергосистеме. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные в докладе международной экологической организации Greenpeace.

С начала февраля 2025 года, как отмечают эксперты, было построено более 80 километров ЛЭП вдоль побережья Азовского моря — между оккупированными Мариуполем и Бердянском.

По данным Greenpeace, конечной целью может быть соединение новых линий с крупной подстанцией неподалеку от Мариуполя, которая уже связана с Запорожской АЭС. Расстояние между подстанцией и станцией составляет около 225 км.

Точные намерения Москвы пока остаются неясными. Эксперты отмечают, что России предстоит построить еще несколько участков ЛЭП, прежде чем ЗАЭС сможет вырабатывать энергию для российской сети.

The New York Times подчеркивает, что это может стать беспрецедентным случаем, когда одна страна использует захваченный ядерный объект другой страны в своих энергетических интересах.

Такой шаг также противоречит предложению администрации президента США Дональда Трампа, который в рамках мирных переговоров предложил вернуть Украине контроль над АЭС при техническом управлении со стороны США.

Согласно американскому плану, электроэнергия с Запорожской АЭС должна распределяться между сторонами конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не получала официального предложения от США о передаче станции, но даже в случае получения подобной инициативы она будет отвергнута.

Россия захватила Запорожскую АЭС в 2022 году. С тех пор станция не вырабатывает электроэнергию и находится под военным контролем РФ.

Международное агентство по атомной энергии не раз выражало обеспокоенность по поводу безопасности объекта.