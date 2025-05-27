ВОЙНА В ГАЗЕ
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Вашингтон вооружает Израиль
С начала войны в Газе США отправили в Израиль более 90 тыс. тонн оружия и боеприпасов, сообщает Минобороны Израиля
Вашингтон вооружает Израиль
С 7 октября 2023 года США направили в Израиль более 90 000 тонн военной техники / Reuters
2 часа назад

С 7 октября 2023 года Соединенные Штаты направили в Израиль более 90 000 тонн военной техники, включая бронетехнику, боеприпасы и амуницию. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Израиля, опубликованном 27 мая.

По данным израильской стороны, в страну прибыл уже 800-й американский самолет с военным грузом. В общей сложности доставка велась 800 авиарейсами и 140 морскими судами.

Несмотря на то, что за время израильских атак в Газе погибли более 54 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети, США продолжают оказывать военную поддержку Тель-Авиву.

Вашингтон подвергается растущей критике со стороны правозащитных организаций и международного сообщества, обвиняющих его в соучастии в массовых убийствах и нарушениях международного гуманитарного права.

Поставки оружия продолжаются на фоне сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры в Газе, острых гуманитарных кризисах и обвинений в геноциде со стороны многих стран и организаций.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило 30 и 31 мая, а также 1 июня «всемирными днями гнева» и призвало к проведению демонстраций, маршей и массовых акций протеста в поддержку народа Газы.

«Мы призываем усилить глобальную мобилизацию — в любой форме и в любой точке мира — против политики агрессии, геноцида и обречения на голод, направленных против нашего народа в Газе», — сказано в заявлении.

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