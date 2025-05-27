Евросоюз положительно оценивает любые усилия, направленные на установление мира в Украине, включая визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер на пресс-конференции в Брюсселе.

«Наша позиция четка — мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение мира. Переговоры мы воспринимаем положительно», — сказала она, комментируя визит турецкого министра.

В то же время Хиппер напомнила, что позиция ЕС в отношении конфликта остается неизменной: «Мы продолжаем настаивать на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Представитель Еврокомиссии также подчеркнула, что Брюссель намерен и дальше усиливать санкционное давление на Россию.

Визит Хакана Фидана в Москву стал одним из шагов Турции по активизации дипломатических усилий для прекращения войны. Анкара неоднократно заявляла о готовности играть посредническую роль в переговорах между Киевом и Москвой.

Ранее Хакан Фидан и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Москве, на которой обсудили возможность организации прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Предпочтение Россией Стамбула для прямых переговоров с Украиной — это проявление общего понимания наших стран в отношении установления стабильности», — заявил Фидан.

Со стороны России Лавров подтвердил заинтересованность в турецком посредничестве: «Мы ценим то, что Турция вновь предоставляет возможности для прямых переговоров с украинской стороной».