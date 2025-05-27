Потери сторон в войне между Россией и Украиной достигли ужасающих масштабов. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Президент Трамп абсолютно прав. Надо прекратить эти убийства. Когда смотришь на цифры… это массовые убийства — в промышленных масштабах. Потери с обеих сторон составляют уже 1,2 млн человек», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что речь идет как об убитых, так и о раненых. По его словам, эти цифры превышают потери вооруженных сил США во Второй мировой войне, где американская армия потеряла 418 тыс. убитыми и около 670 тыс. ранеными.

Келлог добавил, что продолжающиеся неизбирательные обстрелы городов со стороны обеих армий делают конфликт «недопустимым».

По данным BBC, подтвержденные потери среди российских военнослужащих уже превысили 108 тыс. человек, включая более 5 тыс. офицеров и 10 генералов.

Министерство обороны Великобритании сообщало ранее, что общее число убитых и раненых российских военных превышает 950 тыс. человек. В НАТО оценивают количество погибших с российской стороны в 250 тыс., а общее число потерь — свыше 900 тыс.

Международный институт стратегических исследований (IISS) оценивает количество российских бойцов, получивших тяжелые ранения и ставших инвалидами, в 376 тыс. человек.

Келлог также подтвердил, что Киев уже передал США документ с условиями прекращения огня. Сейчас в Вашингтоне ожидают аналогичный список от Москвы. После получения обоих документов, по словам спецпосланника, США попытаются найти точку соприкосновения.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, как ожидается, может пройти в Женеве. Изначально США предлагали провести встречу в Ватикане, однако Москва отклонила эту площадку.

«Мы были готовы к переговорам в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Женева может стать следующим местом встречи», — заключил Келлог.