Совместные действия Европейского союза, Великобритании и США, направленные на прекращение войны в Украине, пока не принесли результатов. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Турку.

«Я с самого начала не питал иллюзий, что конфликт завершится быстро», — отметил он.

По словам Мерца, Кремль не заинтересован в прекращении огня, а значит боевые действия в Украине продолжатся.

«Обычно войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, все еще далеки от достижения этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния», — подчеркнул канцлер.

Он добавил, что Украина должна продолжать оборону, а Германия и далее будет ее поддерживать.

«Россия просчиталась», — сказал Мерц. Он отметил, что за последние годы единство европейских стран укрепилось, а вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилило альянс.

«Политический порядок, который мы установили вместе с Россией после 1990 года, ставится под вопрос. Нам угрожают, и мы защищаемся от этого», — заявил канцлер.

Кроме того, Мерц пояснил свои слова о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия. По его словам, это решение было принято несколько месяцев назад, и речь не идет о каком-либо новом соглашении.