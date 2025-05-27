Ватикан осудил массированные израильские обстрелы сектора Газа, заявив, что происходящее является грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин в интервью L'Osservatore Romano и Vatican News.

«То, что происходит в Газе, неприемлемо. Международное гуманитарное право должно применяться всегда и для всех. Мы хотим, чтобы бомбардировки прекратились и населению была доставлена необходимая помощь», — подчеркнул кардинал.

По его словам, международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы остановить трагедию. Он также призвал к немедленному освобождению всех пленных, удерживаемых ХАМАС, и возвращению тел погибших 7 октября 2023 года.

Кардинал Паролин вновь подтвердил готовность Ватикана принять возможные переговоры между Россией и Украиной, подчеркнув, что инициатива Ватикана не означает посредничество.

«Папа Лев XIV ясно заявил, что Ватикан готов предоставить нейтральную и защищенную площадку для проведения диалога. Посредничество — это то, что должны запросить сами стороны», — пояснил он.

По словам Паролина, Россия отказалась от участия в таких переговорах на территории Ватикана. Теперь обсуждаются альтернативные площадки, в том числе Женева.

Кардинал подчеркнул, что не важно, где начнутся переговоры, главное — как можно скорее прекратить боевые действия и страдания гражданского населения.

«Необходимо немедленно прекратить огонь. Это позволит остановить разрушения, спасти жизни мирных людей и перейти к поиску справедливого, прочного мира, приемлемого для обеих сторон», — заявил представитель Ватикана.