ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лавров: удары по Украине — «естественный ответ»
Сергей Лавров назвал массированные удары по Украине «естественными» и заявил, что Владимир Зеленский «прекрасно знает, за что получил»
Лавров: удары по Украине — «естественный ответ»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Reuters
4 часа назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обстрелы Украины являются «естественным» ответом на действия Киева. Так он прокомментировал регулярные удары по Украине.

«Наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан. И смею вас заверить, что Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Под «этой ситуацией» Лавров подразумевает удары Украины по энергетическим и гражданским объектам России во время объявленных президентом РФ Владимиром Путиным пасхального и майского перемирий.

По утверждению министра, российская армия, в отличие от ВСУ, атакует только военные цели. Эту же позицию озвучило Минобороны РФ, сообщив о «массированных атаках украинских БпЛА» по российским регионам, включая объекты гражданской инфраструктуры.

Согласно официальной сводке, с 20 по 27 мая российские ПВО сбили 2 331 украинский беспилотник, из которых 1 465 — вне зоны боевых действий. В ведомстве утверждают, что в результате атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей. Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще 204 дронов.

Как заявили в Минобороны, в последние дни Россия нанесла «высокоточные удары» по украинским военным объектам и предприятиям оборонной промышленности. Использовались боевые дроны, ракеты и другое вооружение морского, воздушного и наземного базирования.

Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 25 мая. По словам президента Украины Владимира Зеленского, удары затронули 12 областей, в том числе Киевскую, Харьковскую, Одесскую и Днепропетровскую. Погибли и пострадали мирные жители.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ту ночь Россия выпустила 69 ракет, из которых 45 удалось сбить. Всего с 20 мая РФ применила более 1 500 воздушных средств нападения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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