ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган пообщался с Зеленским
После завершения переговоров между делегациями Киева и Москвы необходимо в кратчайшие сроки провести встречу на уровне лидеров, подчеркнул президент Турции
Президент Эрдоган пообщался с Зеленским
30 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира между Украиной и Россией. Он выразил удовлетворение тем, что договоренность об обмене пленными, достигнутая в ходе переговоров в Стамбуле, была реализована в кратчайшие сроки.

Президент Турции также отметил важность второго раунда стамбульских переговоров, где может быть рассмотрен вопрос о перемирии. По его словам, участие сторон с сильными делегациями придаст дополнительный импульс мирному процессу.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что после завершения переговоров между делегациями необходимо в кратчайшие сроки провести встречу на уровне лидеров, что будет способствовать продвижению к миру.

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