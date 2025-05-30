Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира между Украиной и Россией. Он выразил удовлетворение тем, что договоренность об обмене пленными, достигнутая в ходе переговоров в Стамбуле, была реализована в кратчайшие сроки.

Президент Турции также отметил важность второго раунда стамбульских переговоров, где может быть рассмотрен вопрос о перемирии. По его словам, участие сторон с сильными делегациями придаст дополнительный импульс мирному процессу.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что после завершения переговоров между делегациями необходимо в кратчайшие сроки провести встречу на уровне лидеров, что будет способствовать продвижению к миру.