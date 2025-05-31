ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС согласился на перемирие
ХАМАС передал посредникам официальный ответ на американское предложение о прекращении огня, потребовав вывода войск из Газы и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи
ХАМАС согласился на перемирие
Разрушенная Газа / AA
31 мая 2025 г.

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам официальный ответ на последнее предложение о прекращении огня, представленное специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом говорится в письменном заявлении организации, опубликованном вечером 1 июня.

«По завершении консультаций и исходя из чувства высокой ответственности перед нашим народом и его страданиями, ХАМАС сегодня передал посредникам ответ на последнее предложение американского представителя Стива Уиткоффа», — отмечается в документе.

Согласно заявлению, ХАМАС согласен на заключение соглашения при соблюдении нескольких условий. В частности, движение требует устойчивого прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

Также в рамках соглашения ХАМАС готов освободить десять пленных и передать тела еще восемнадцати погибших. В ответ предполагается освобождение согласованного количества палестинских заключенных.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что спецпредставитель Стив Уиткофф и президент Дональд Трамп направили ХАМАС предложение, которое было одобрено Израилем. По ее словам, переговоры продолжаются.

В предыдущем заявлении ХАМАС подчеркивал, что документ был внимательно рассмотрен соответствующими подразделениями движения.

Ответ, как отмечалось, должен служить интересам палестинского народа, способствовать доставке помощи и установлению устойчивого перемирия.

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