Палестинское движение ХАМАС передало посредникам официальный ответ на последнее предложение о прекращении огня, представленное специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом говорится в письменном заявлении организации, опубликованном вечером 1 июня.

«По завершении консультаций и исходя из чувства высокой ответственности перед нашим народом и его страданиями, ХАМАС сегодня передал посредникам ответ на последнее предложение американского представителя Стива Уиткоффа», — отмечается в документе.

Согласно заявлению, ХАМАС согласен на заключение соглашения при соблюдении нескольких условий. В частности, движение требует устойчивого прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

Также в рамках соглашения ХАМАС готов освободить десять пленных и передать тела еще восемнадцати погибших. В ответ предполагается освобождение согласованного количества палестинских заключенных.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что спецпредставитель Стив Уиткофф и президент Дональд Трамп направили ХАМАС предложение, которое было одобрено Израилем. По ее словам, переговоры продолжаются.

В предыдущем заявлении ХАМАС подчеркивал, что документ был внимательно рассмотрен соответствующими подразделениями движения.

Ответ, как отмечалось, должен служить интересам палестинского народа, способствовать доставке помощи и установлению устойчивого перемирия.