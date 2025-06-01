ТУРЦИЯ
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Турция защитит небо для НАТО
Оборонная компания Aselsan присоединиться к созданию архитектуры ПВО альянса — наряду с такими гигантами как Lockheed Martin и Airbus Defence and Space
Турция защитит небо для НАТО
/ Reuters
18 часов назад

Турецкий оборонный гигант Aselsan вошел в пятерку ключевых подрядчиков, которые будут разрабатывать архитектуру будущей системы противовоздушной обороны НАТО. Вместе с Aselsan в проекте Ground-Based Air Defense (GBAD) участвуют Airbus Defence and Space GmbH, Lockheed Martin UK, Raytheon и Thales LAS.

Проект GBAD, курируемый Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA), находится на концептуальной стадии и направлен на создание современных средств защиты от воздушных и ракетных угроз. В рамках первого этапа Aselsan займется разработкой концепции системы ПВО, а окончательные предложения будут представлены к сентябрю этого года.

По словам главы Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халука Гергюна, участие Aselsan демонстрирует высокий уровень турецкой оборонной отрасли. «Это событие подчеркивает наши глобальные возможности и стратегическую надежность», — отметил он в интервью газете Milliyet.

Aselsan уже доказал свой потенциал, разрабатывая для Турции системы ПВО, такие как Hisar и Hakim 100. Эти разработки, по мнению местных СМИ, сыграли ключевую роль в решении НАТО привлечь турецкую компанию к столь значимому проекту.

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