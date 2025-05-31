Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе разговора стороны обсудили развитие двусторонних отношений, совместную борьбу с терроризмом и перспективы сотрудничества в различных сферах.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара поддерживает стремление Сомали к развитию через демократию и продолжит усиливать поддержку в сфере безопасности.

Он также отметил, что сотрудничество в области энергетики и рыболовства будет расширяться, поскольку имеет обнадеживающий потенциал.

В завершение беседы Эрдоган поздравил президента Махмуда с приближающимся праздником Курбан-байрам.