ТУРЦИЯ
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Турция поддержит Сомали на демократическом пути
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом двусторонние отношения, борьбу с терроризмом и перспективы сотрудничества
Турция поддержит Сомали на демократическом пути
Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Шейх Махмуд / AA
31 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе разговора стороны обсудили развитие двусторонних отношений, совместную борьбу с терроризмом и перспективы сотрудничества в различных сферах.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара поддерживает стремление Сомали к развитию через демократию и продолжит усиливать поддержку в сфере безопасности.

Он также отметил, что сотрудничество в области энергетики и рыболовства будет расширяться, поскольку имеет обнадеживающий потенциал.

В завершение беседы Эрдоган поздравил президента Махмуда с приближающимся праздником Курбан-байрам.

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