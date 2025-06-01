ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Ночь рухнувших мостов в России: 7 погибших, десятки раненых
Трагедии произошли в Брянской и Курской областях перед возможными переговорами России и Украины в Стамбуле. Власти РФ обвиняют Украину — но осторожно
Ночь рухнувших мостов в России: 7 погибших, десятки раненых
Russia Train Derailment / AP
19 часов назад

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост прямо на железнодорожные пути, по которым в этот момент двигался пассажирский поезд, следовавший из Климово в Москву. В результате трагедии погибли семь человек, еще 66 получили травмы, в том числе трое детей. Спасатели и ремонтные поезда работали на месте всю ночь, чтобы восстановить движение.

Во второй половине ночи стало известно и о втором ЧП — в Курской области. В Железногорском районе обрушился мост, когда по нему проходил грузовой состав. Часть поезда упала на автодорогу, тепловоз загорелся. Машинисты были доставлены в больницу, у одного из них травмы ног.

Версия о подрыве моста в Брянской области была первоначально озвучена РЖД, а утром подтверждена губернатором Александром Богомазом и Следственным комитетом. Однако вскоре эти формулировки были удалены с сайтов ведомств. По наблюдению российских СМИ и телеграм-каналов, официальные лица позже лишь заявили о «ЧП в Брянской области», а Кремль — о «нейтральной оценке» произошедшего.

Российский сенатор Андрей Клишас обвинил в произошедшем Киев, призвав к расширению «буферной зоны» и «переучреждению» украинского государства.

Параллельно военная разведка Украины заявила утром о подрыве российского военного поезда в Мелитопольском районе оккупированной РФ части Запорожской области. По данным ведомства, состав вез топливо для подразделений в Крыму. Москва не комментировала эти сообщения.

Эти события произошли за день до российско-украинских переговоров в Стамбуле, где стороны должны обсудить меморандумы с условиями мирного урегулирования. Украинская сторона передала свой проект 28 мая, но Россия отказалась предоставлять свой до начала встречи. Наблюдатели опасаются, что инциденты могут отразиться на ходе грядущих переговоров.

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