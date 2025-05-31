Китай заявил, что сравнение ситуации вокруг Украины и Тайваня является некорректным и недопустимым. Такое заявление распространило китайское посольство в Сингапуре после выступления президента Франции Эммануэля Макрона на азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы», — говорится в тексте. Китайская сторона подчеркнула, что Тайвань является внутренним делом КНР и не подлежит международным сравнениям.

Посольство также заявило: «Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, то единственный результат — это все те же двойные стандарты».

Ранее Макрон выразил обеспокоенность тем, что без ограничений для России в Украине могут появиться риски и для Тайваня. Он также призвал Европу и Азию создать альянс для противодействия крупным державам, стремящимся к «сферам принуждения».

Французский лидер до форума посетил Вьетнам и направится в Индонезию. Французские СМИ сообщали, что целью поездки является укрепление позиций Парижа как альтернативы влиянию США и Китая в регионе.

В этом году на «Диалоге Шангри-Ла» отсутствовал министр обороны Китая Дун Цзюнь. Как писала Financial Times, китайская армия традиционно воспринимает этот форум как неудобную площадку из-за критики в адрес Пекина.

На мероприятии выступал глава Пентагона Пит Хегсет, заявивший о «реальной угрозе», исходящей от Китая.