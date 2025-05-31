ТУРЦИЯ
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Турция и Болгария расширяют взаимодействие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Болгарии Руменом Радевым развитие двусторонних отношений, сотрудничество в сфере обороны и энергетику
Турция и Болгария расширяют взаимодействие
Реджеп Тайип Эрдоган и Румен Радев / AA
31 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым. В центре внимания оказались двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и Болгарией последовательно развиваются благодаря важным шагам, предпринятым в различных сферах.

Он отметил, что продолжается работа по углублению сотрудничества в оборонной промышленности и энергетике.

Глава турецкого государства также заявил, что Анкара прилагает усилия для прекращения войны между Россией и Украиной. Он отметил, что Турция следит за осторожной позицией Болгарии в этом вопросе и продолжает работать над тем, чтобы собрать стороны за столом переговоров в Стамбуле.

В завершение беседы Эрдоган поздравил президента Радева с приближающимся днем рождения.

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