Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым. В центре внимания оказались двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и Болгарией последовательно развиваются благодаря важным шагам, предпринятым в различных сферах.

Он отметил, что продолжается работа по углублению сотрудничества в оборонной промышленности и энергетике.

Глава турецкого государства также заявил, что Анкара прилагает усилия для прекращения войны между Россией и Украиной. Он отметил, что Турция следит за осторожной позицией Болгарии в этом вопросе и продолжает работать над тем, чтобы собрать стороны за столом переговоров в Стамбуле.

В завершение беседы Эрдоган поздравил президента Радева с приближающимся днем рождения.