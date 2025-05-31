Углубляющееся сотрудничество между Россией и Китаем на фоне войны в Украине и давления на Тайвань должно вызывать крайнюю обеспокоенность у международного сообщества. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Она отметила, что Москва и Пекин все чаще открыто говорят о намерении пересмотреть существующий мировой порядок и заявляют о «совместной реализации» этих изменений.

«Они хотят переустройства глобальной системы безопасности — такого, какого не было за последние сто лет. Это величайший вызов нашего времени», — подчеркнула Каллас.

Выступая на конференции, она также обвинила Китай в прямой поддержке российской военной машины. По словам Каллас, 80% товаров двойного назначения, которые используются Москвой в войне против Украины, поступают из КНР.

Обращаясь к представителям стран Юго-Восточной Азии, сотрудничающих с Евросоюзом, Каллас призвала не ограничиваться тревогой в отношении Пекина.

«Если вы беспокоитесь о Китае, вам следует беспокоиться и о России», — заявила она, добавив, что Москва также представляет серьезную угрозу стабильности в регионе.

Каллас предложила объединить усилия Европы и Азии для борьбы с незаконными поставками нефти через «теневые танкеры», а также призвала к пересмотру законодательства по безопасности на море.

Накануне, 30 мая, на той же конференции выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Китай должен использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы остановить ее помощь Кремлю в войне против Украины. По его словам, если Пекин не предпримет шагов в этом направлении, НАТО может быть вынуждено вмешаться в ситуацию в Юго-Восточной Азии.