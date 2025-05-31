У США есть свои требования к урегулированию конфликта в Украине, однако решение должны принять сами участники — Киев и Москва. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.

«Дальнейшее обсуждение должно вестись между Украиной и Россией. Мы усадили их за стол переговоров — теперь все зависит от них. Я не могу раскрывать детали текущих контактов, но очевидно, что президент [Трамп] четко обозначил свою позицию», — сказала она.

По словам Брюс, переговорный процесс не должен затягиваться.

«Он не будет продолжаться месяцами или годами, у нас есть стандарты и ориентиры относительно того, что должно произойти», — подчеркнула она.

Первый раунд переговоров между представителями Украины и России прошел в Стамбуле 16 мая — впервые за три года. Новый раунд запланирован на 2 июня. Ожидается, что стороны обсудят подготовленные меморандумы с предложениями по прекращению огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с урегулированием в Украине прояснится в течение двух недель. По его словам, если станет ясно, что Москва не готова к миру, Вашингтон «будет действовать немного по-другому».

Со ссылкой на источник в Белом доме Reuters сообщал, что Трамп не спешит с новыми антироссийскими санкциями, надеясь на развитие экономических контактов.

«Он всегда ищет другие пути давления», — добавил собеседник агентства.