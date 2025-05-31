Франция находится «на пути усиления давления на Россию», а не на пути мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью репортеру ВГТРК.

«По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением, — сказал он. — Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны».

Песков выразил сожаление, что президент Франции Эммануэль Макрон «не понимает реального положения дел».

Ранее Макрон неоднократно призывал усилить давление на Россию. 26 мая он заявил, что надеется на превращение критики американского лидера Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина в конкретные действия — в частности, в «гораздо более масштабный пакет санкций».

Американский президент тогда обвинил Путина в том, что тот «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей», используя ракеты и дроны для ударов по Украине. Он также заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы.

Ранее Минобороны России сообщало о серии массированных атак на украинские цели, включая использование ракетных комплексов «Искандер».

Песков, комментируя заявления Трампа, поблагодарил его за «содействие» в начавшемся переговорном процессе и подчеркнул, что подобные высказывания связаны с «эмоциональной перегрузкой» и реакциями, за которыми в Москве внимательно следят.

Он также отметил, что рассуждения о возможном влиянии американских санкций на переговоры между Россией и Украиной «неуместны», а публикации в западных СМИ, по его мнению, являются частью кампании, направленной на срыв мирного процесса.

«Эти утечки в СМИ де-факто подзадоривают американцев на усиление санкционного давления», — сказал Песков.

При этом он добавил, что Дональд Трамп пока не высказал окончательной позиции по вопросу новых ограничений.