ВОЙНА В ГАЗЕ
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Обстрел гуманитарного пункта в Газе: 49 погибших, сотни раненых
Израильские военные заявляют, что «не осведомлены» об обстреле, несмотря на свидетельства очевидцев
Обстрел гуманитарного пункта в Газе: 49 погибших, сотни раненых
/ AP
19 часов назад

В воскресенье в секторе Газа израильские войска открыли огонь по толпе мирных жителей, собравшихся за гуманитарной помощью в районе аль-Маваси под Рафахом. По данным Минздрава Газы, погибли по меньшей мере 49 человек, более 200 получили ранения.

Свидетели утверждают, что израильские военные машины стреляли по людям, а беспилотники сбрасывали взрывчатку. Люди пытались добраться до центра помощи Gaza Humanitarian Foundation, подконтрольного Израилю и США. «Они открыли плотный огонь прямо в нас», — рассказал очевидец Ибрагим Абу Сауд.

Власти Газы обвинили Израиль в использовании гуманитарной помощи как инструмента давления и принуждения, превращая ее в оружие войны. Израильская армия утверждает, что пока не располагает сведениями о жертвах среди мирных жителей. Организация Gaza Humanitarian Foundation также отрицает стрельбу, называя раздачу «прошедшей без инцидентов».

С начала марта до недавнего времени Израиль блокировал все пункты въезда в Газу, лишая 2,4 млн жителей продуктов и медикаментов. Международные организации заявляют о риске гуманитарной катастрофы.

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