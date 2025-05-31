Запасы урана, обогащенного до 60%, в Иране выросли с 274,8 кг в феврале до 408,6 кг по состоянию на 17 мая. Об этом говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направленном странам-членам Совета управляющих.

Таким образом, за три месяца Иран увеличил объемы высокообогащенного урана на 133,8 кг.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в документе выразил обеспокоенность ситуацией: «Иран — единственная страна в мире, которая обогащает уран до такого уровня, не обладая ядерным оружием».

Он подчеркнул, что Иран должен «немедленно, полностью и эффективно» сотрудничать с агентством. Гросси также призвал Тегеран обеспечить доступ инспекторам МАГАТЭ и предоставить всю необходимую информацию в рамках соглашений.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран окончательно отказался от временной приостановки обогащения урана для заключения ядерной сделки с США.

Тегеран также исключил возможность промежуточного соглашения, несмотря на сообщения президента Дональда Трампа об «очень хороших» переговорах с иранской делегацией.

«Иран никогда не примет этого», — категорично заявил Багаи, отвечая на вопросы о возможной трехлетней заморозке урановой программы.