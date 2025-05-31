Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что продолжающийся с 7 октября 2023 года геноцид в секторе Газа, совершаемый Израилем, стал «испытанием коллективной совести человечества». Об этом он сказал в ходе своего выступления на азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который проходит в Сингапуре.

Ибрагим подчеркнул, что в современном мире наблюдается беспрецедентный рост вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Особое внимание он уделил ситуациям в Газе, Мьянме, Судане и войне в Украине.

«Геноцид в Газе — это испытание нашей коллективной совести», — заявил премьер-министр. Он отметил, что глобальная усталость от конфликтов не должна затмевать моральную ясность.

«Масштабы разрушений, вопиющее пренебрежение гуманитарными нормами и паралич институтов, призванных эти нормы защищать, требуют не только сочувствия. Необходимы последовательные и решительные действия», — подчеркнул Анвар Ибрагим.

Форум «Диалог Шангри-Ла» проводится с 31 мая по 1 июня в Сингапуре. В 22-м по счету саммите участвуют министры обороны, высокопоставленные военные и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

Число жертв израильских атак на блокированный сектор Газа с 7 октября 2023 года достигло 54 381 человека. Как сообщили в палестинском Минздраве в Газе, только за последние сутки в результате обстрелов погибли 60 человек, еще 284 получили ранения.