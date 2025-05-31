Украина готова к прекращению огня, диалогу и к реальному процессу, который приведет к справедливому завершению войны с Россией. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 31 мая, в своем телеграм-канале.

«Президент ясно заявил, что мы согласились на предложение США о прекращении огня еще в марте. Россия — нет. Потому что пока пытается выиграть время», — написал Ермак.

Он отметил, что Украина говорит о деэскалации, тогда как Россия разворачивает новое наступление на востоке страны — в Сумской и Харьковской областях.

«Пока мир призывает к переговорам, РФ получает боеприпасы из Северной Кореи, перебрасывает войска и пытается утомить Запад. Это не новая тактика. Советский Союз тоже заключал соглашения, а затем нападал на Финляндию. В 1990-х Россия объявляла перемирие в Чечне — и использовала его для перегруппировки. Сегодня — та же игра, только ставки глобальные», — подчеркнул Ермак.

Он поблагодарил всех партнеров Украины за поддержку на пути к справедливому миру и призвал к решительным шагам против российских действий.

«Нам нужно остановить поставки оружия РФ из КНДР, не позволить Кремлю вести войну под прикрытием «мирных» инициатив, необходимо требовать прекращения наступлений, а не просто звучных заявлений», — написал Ермак.

«Украина говорит честно. Россия — нет», — заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира между Украиной и Россией. Он выразил удовлетворение тем, что договоренность об обмене пленными, достигнутая в ходе переговоров в Стамбуле, была реализована в кратчайшие сроки.

Президент Турции также отметил важность второго раунда стамбульских переговоров, где может быть рассмотрен вопрос о перемирии. По его словам, участие сторон с сильными делегациями придаст дополнительный импульс мирному процессу.