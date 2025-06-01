В первый день лета 2025 года украинские дроны нанесли массированные удары по аэродромам «Оленья» в Мурманской области и «Белая» в Иркутской области, где базируются российские бомбардировщики Ту-22М3. По данным СБУ, в рамках операции «Паутина» было повреждено более 40 военных самолетов, включая стратегические А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Украинские источники утверждают «Би-би-си», что дроны запускались из припаркованных фур. Водителя одной из таких фур в Мурманской области задержали, хотя он, возможно, не знал о перевозке беспилотников.

Те же собеседники издания сообщили об ударе по аэродромам «Иваново» вблизи одно именного города и «Дягилево» (Рязанская область), однако в первом случае местные власти пока это не подтверждали.

Губернатор же Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку: осколок сбитого дрона повредил крышу жилого дома, жертв нет. Телеграм-канал «Осторожно новости» уточнил, что целью налета стал аэродром, где размещены бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Эти атаки стали первыми ударами дронов по российской Сибири. Губернатор Игорь Кобзев подтвердил, что в поселке Средний атакован военный гарнизон, а в Новомальтинске был сброс на старое здание. По словам Кобзева, источник пуска дронов уже заблокирован. В Рязанской области также зафиксирована атака на аэродром «Дягилево».

Пророссийские военные блогеры назвали налеты «черным днем российской авиации» и сравнили их с «русским Перл Харбором», призывая к «ответу» вплоть до ядерного удара.

Телеграм-канал Fighterbomber, близкий к ВКС России, косвенно подтвердил информацию украинских источников «Би-би-си»: дроны запускались с минимального расстояния и уклониться от удара было невозможно, как и использовать системы ПВО.