Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун принял участие в мероприятии «Журналисты на посту: не молчи ради Палестины», организованном Федерацией прессы Турции.

Алтун подчеркнул, что с 7 октября 2023 года Израиль совершает в Газе преступления против человечности, добавив: «Израиль прилагает все усилия, чтобы скрыть ужасы, которые творит в Газе».

Он отметил, что палестинские журналисты ежедневно рискуют своими жизнями, чтобы донести правду до мировой общественности.

«Палестинские журналисты платят жизнями за то, что показывают миру правду», — заявил он.

По словам Алтуна, западная система проявляет лицемерие и неспособность защитить универсальные принципы: «Западная система закрыла глаза на преступления Израиля против человечности», — подчеркнул он.

Алтун заявил, что турецкие журналисты, несмотря на угрозы, давление и даже прямые нападения, продолжают свою работу в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме.

«Они продолжают быть голосом правды, несмотря на все формы израильской жестокости», — отметил он.

Он добавил, что Турция предпринимает все возможные усилия для прекращения насилия.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилагает максимум усилий для установления постоянного режима прекращения огня», — напомнил он.

Фахреттин Алтун также заявил, что гуманитарная помощь в Газу должна поступать без каких-либо перебоев.

«Восстановление Газы должно начаться как можно скорее после достижения мира», — добавил он.

«Даже если мы останемся одни, мы продолжим защищать палестинское дело», — напомнил Алтун слова президента Эрдогана и подчеркнул решимость Турции действовать в поддержку палестинского народа.

В завершение он выразил благодарность всем журналистам, которых назвал «солдатами правды», за их самоотверженность, и еще раз поблагодарил Федерацию прессы Турции за организацию мероприятия.