Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стала незаменимым игроком в условиях растущей напряженности в мире и масштабной торговой войны. По его словам, международные акторы вынужденно признают: формулы, исключающие Турцию, нежизнеспособны.

Выступая на заседании фракции Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Эрдоган предрек, что последствия торговой войны, разгоревшейся из-за таможенных пошлин, ощутит весь мир. Он назвал это «надвигающимся штормом», который затронет каждого.

Турция, по словам президента, теперь не просто исполнитель в чужих сценариях, а самостоятельный автор и реализатор своих стратегий.

Он выразил уверенность, что благодаря низким тарифам Турция пройдет предстоящий период легче многих стран и заверил бизнес в устойчивости национальной экономики.