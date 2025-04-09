ТУРЦИЯ
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Турция — незаменимый участник глобальных процессов
Президент Эрдоган подчеркнул: в условиях глобальных кризисов и торговых войн формулы, исключающие Турцию, нежизнеспособны
Турция — незаменимый участник глобальных процессов
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9 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стала незаменимым игроком в условиях растущей напряженности в мире и масштабной торговой войны. По его словам, международные акторы вынужденно признают: формулы, исключающие Турцию, нежизнеспособны.

Выступая на заседании фракции Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Эрдоган предрек, что последствия торговой войны, разгоревшейся из-за таможенных пошлин, ощутит весь мир. Он назвал это «надвигающимся штормом», который затронет каждого.

Турция, по словам президента, теперь не просто исполнитель в чужих сценариях, а самостоятельный автор и реализатор своих стратегий.

Он выразил уверенность, что благодаря низким тарифам Турция пройдет предстоящий период легче многих стран и заверил бизнес в устойчивости национальной экономики.

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