ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган призвал Иран поддержать коридор
По возвращении из Азербайджана президент Турции призвал Тегеран поддержать Зангезурский коридор
Президент Эрдоган призвал Иран поддержать коридор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
29 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Азербайджана заявил о необходимости открытия Зангезурского коридора и призвал Иран поддержать региональные мирные инициативы. Турецкий лидер принял участие в открытии международного аэропорта Лачын и провел трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Пакистана.

Президент Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыл аэропорт Лачын в рамках празднования Дня независимости Азербайджана. «Мы с удовлетворением наблюдали Карабах, обретший свободу после 30-летней оккупации», — заявил турецкий президент.

Он отметил, что турецкие компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий, включая строительство самого аэропорта Лачын. Эрдоган подчеркнул важность инфраструктурных проектов для развития региона и привлечения международных инвестиций.

Отвечая на вопросы журналистов, Эрдоган особо выделил значение Зангезурского прохода. «Зангезурский переход — это не только сухопутная связь Азербайджана с Нахчываном, но и новая линия интеграции, протянувшаяся через Турцию к тюркскому миру», — пояснил он.

Президент направил четкое послание Ирану: «Мы ожидаем, что наш сосед Иран поддержит эти шаги, которые будут служить миру, спокойствию и развитию в нашем регионе. Мы хотим, чтобы они тоже извлекли пользу из этой ситуации «выигрыш-выигрыш».

Эрдоган выразил поддержку армяно-азербайджанскому мирному процессу. «Мы видим, что победивший в войне дорогой Азербайджан выступает как архитектор мира в регионе», — заявил он. Турецкий лидер также сообщил об «осторожном процессе нормализации» между Турцией и Арменией.

«Мы хотим видеть на Южном Кавказе не конфликты, а спокойствие и мир», — подчеркнул президент.

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом обсуждались вопросы торговли, инвестиций, энергетического сотрудничества и продовольственной безопасности. «Полная независимость в продовольствии — это вопрос национальной безопасности», — заявил Эрдоган, призвав к более тесному сотрудничеству между тремя странами в этой сфере.

Президент также выразил удовлетворение решением о прекращении огня между Пакистаном и Индией, похвалив «хладнокровие и мудрую позицию» пакистанского руководства.

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