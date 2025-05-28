Россия объявит о новом раунде переговоров с Украиной «в самое ближайшее время», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что устранение коренных причин конфликта остается ключевым условием любого прорыва.

В ходе выступления на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве Лавров сообщил, что возобновление прямых переговоров стало возможным «благодаря инициативе президента США Дональда Трампа» при «активной поддержке» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров Саудовской Аравии.

«Мы им благодарны», — сказал он.

Вспоминая встречу 16 мая в Стамбуле, Лавров заявил: «На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов, будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время».

Он предупредил, что без решения фундаментальных вопросов, таких как расширение НАТО и потенциальное членство Украины в альянсе, переговоры не увенчаются успехом.

«Переговоры лучше, чем война, — сказал Лавров. — но для того, чтобы добиться успеха, и мы в этом глубоко убеждены, необходимо устранить первопричины конфликта, как это не раз подчеркивал президент России».

Лавров подтвердил требования Москвы о сохранении Украиной нейтрального, внеблокового и неядерного статуса — условий, обсуждавшихся на предыдущих стамбульских переговорах в 2022 году.

Он раскритиковал позицию Запада по территориальной целостности Украины, заявив, что она игнорирует право на самоопределение. По словам Лаврова, на Западе реагируют только на «законные, справедливые ответные меры» России на действия Украины.

Он также выразил обеспокоенность растущим присутствием НАТО вдоль российских границ и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, назвав такие шаги «частью своих авантюр».

По другим вопросам Лавров подчеркнул необходимость возрождения израильско-палестинского мирного процесса на основе решений ООН и подтвердил поддержку создания палестинского государства.

Относительно ядерной программы Ирана Лавров выразил осторожный оптимизм, выразив надежду на «прогресс» в диалоге США и Ирана. «Мы желаем успеха этим усилиям в надежде, что результаты буду достигнуты, которые устроят все заинтересованные стороны, включая, конечно же, Иран», — сказал он.

Напомним, последний раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая при посредничестве Турции. В результате диалога стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000», подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжению переговоров.