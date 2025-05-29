Между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюса.

Во время беседы Рубио приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной по принципу «1000 на 1000». Обмен состоялся в минувшие выходные.

По данным Госдепа, госсекретарь подтвердил позицию президента США Дональда Трампа. Он заявил, что единственным способом завершить войну остается конструктивный и добросовестный диалог между Москвой и Киевом.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с Рубио пересказал его слова. По его утверждению, Рубио заявил, что в случае отказа президента России Владимира Путина от переговоров «будут приняты меры», к которым российскому лидеру «следует быть готовым».

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с критикой действий России. Он назвал их усилением «воздушного террора» против Украины и допустил возможность новых санкций.

Однако позже Трамп уточнил, что пока не вводит санкции. По его словам, это может «испортить» шансы на достижение договоренности с Россией.