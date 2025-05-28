Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления кризиса во время второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил Лавров.

«Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что «при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров», первый раунд которых состоялся 16 мая в Стамбуле.

«В соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате «1000 на 1000» человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования», — пояснил министр.

Тем временем стало известно, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину с двухдневным визитом 29-30 мая после обсуждения в Москве усилий по прекращению войны. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Помимо мирных переговоров стороны обсудят двусторонние связи в области торговли, энергетики, обороны и безопасности, а также готовность Турции участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В начале этой недели Фидан провел переговоры в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими официальными лицами. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда российско-украинских переговоров.