ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Глава МИД РФ Лавров анонсировал второй раунд переговоров на 2 июня. Тем временем министр Фидан совершит визит в Украину 29-30 мая
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Российская делегация во главе с Мединским в Стамбуле / Reuters
28 мая 2025 г.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления кризиса во время второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил Лавров.

«Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что «при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров», первый раунд которых состоялся 16 мая в Стамбуле.

«В соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате «1000 на 1000» человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования», — пояснил министр.

Тем временем стало известно, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину с двухдневным визитом 29-30 мая после обсуждения в Москве усилий по прекращению войны. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Помимо мирных переговоров стороны обсудят двусторонние связи в области торговли, энергетики, обороны и безопасности, а также готовность Турции участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В начале этой недели Фидан провел переговоры в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими официальными лицами. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда российско-украинских переговоров.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us