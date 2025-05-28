ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Украинский президент сообщил об одновременном ударе 400 дронов и запросил у Запада $30 млрд для увеличения внутреннего производства оружия
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Владимир Зеленский / Reuters
28 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной атаке украинских дронов по российским позициям, в ходе которой одновременно применили 400 беспилотников и уничтожили более 40 единиц вражеской техники. Об этом он рассказал журналистам, назвав операцию первой подобной попыткой.

«Например, недавно у нас был интересный удар по ним. Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 ед. техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также потребовал от западных союзников предоставить около 30 млрд долларов до конца года для увеличения внутреннего производства оружия и сдерживания российского наступления. «Мы еще не работаем на полную мощность», — сказал он на пресс-конференции в Киеве, назвав эту сумму «приблизительной оценкой» стоимости военных целей Украины.

Президент рассказал о развитии систем воздушного перехвата с участием дронов. «Мы понимаем, какое количество «Миражи», F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков «дрон-дрон». Мы их уже используем», — заявил Зеленский.

Как пишет Bloomberg, правительство Зеленского все больше сосредотачивается на внутренних усилиях, поскольку дипломатия президента США Дональда Трампа пока не дает результатов, а российские войска усилили атаки ракетами и дронами. В этом месяце произошли одни из самых масштабных ударов за три года войны.

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