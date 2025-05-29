ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва под атакой дронов
В ночь на 29 мая три украинских дрона попытались атаковать Москву, один из них был сбит над жилым домом
Москва под атакой дронов
Москва / Reuters
29 мая 2025 г.

В ночь на 29 мая три украинских беспилотника пытались атаковать Москву. Все были перехвачены системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, обломки одного из дронов упали на жилой дом на проспекте Вернадского. Это произошло на юго-западе Москвы.

«По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал мэр.

Под удар попал жилой комплекс «Миракс Парк». По данным Astra, в 800 метрах от него расположена Военная академия Генштаба ВС РФ.

Издание Shot уточняет, что пострадала квартира на верхнем этаже. Осколки влетели в окно, но жильцов спасла плотная штора. Люди отделались испугом и несколькими царапинами.

Другой беспилотник был сбит над жилым домом в подмосковном Одинцово. По информации «Известий», обломки упали на крышу многоэтажки на улице Чистяковой. Несколько машин на парковке получили повреждения. Никто не пострадал.

На фоне налета в московском аэропорту Внуково временно ограничили вылеты и прилеты. Аналогичные меры были введены и в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Минобороны РФ заявило, что с 20:00 28 мая до 07:00 29 мая над территорией России было сбито 48 украинских дронов. Тридцать — в Белгородской области. По четыре — в Орловской и Рязанской. Три — в Московской, два — в Брянской, один — в Тамбовской и еще четыре — над оккупированным Крымом.

Это вторая атака за два дня. Накануне, 28 мая, дроны также атаковали Московский регион. По словам губернатора Андрея Воробьева, ночью было сбито 42 беспилотника. Целью стали технопарк «Элма» в Звенигороде и предприятие «Кронштадт» в Дубне. Объекты получили незначительные повреждения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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