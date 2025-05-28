Президент США Дональд Трамп заявил, что «не может сказать», хочет ли глава РФ Владимир Путин завершить войну в Украине, но узнает это примерно через две недели. При этом американский лидер предупредил, что будет действовать «по-другому», если обнаружит, что российский президент «водит за нос» Соединенные Штаты.

«Мы выясним, водит ли он нас за нос или нет, и если да, то мы отреагируем немного по-другому», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Американский президент также выразил разочарование происходящим в Украине, повторив свою недавнюю критику после масштабных российских атак на выходных.

Ранее 27 мая Трамп заявлял, что Путин «не понимает», что если бы не американский президент, «с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей». «Он играет с огнем!» — подчеркивал республиканец.

26 мая Трамп заявил, что «недоволен» действиями Путина, который «убивает много людей». «Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знал его долгое время. Я всегда ладил с ним. Но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится», — сказал ранее Трамп.

Он добавил: «Мне не нравится то, что делает Путин. Ни капельки. Он убивает людей. И что-то случилось с этим парнем, и мне это не нравится».

На вопрос, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет «испортить» шансы на мирную сделку. Он добавил, что при необходимости сядет за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

При этом американский президент заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность введения санкций против России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на заявление Трампа о том, что Путин «играет с огнем», напомнил, что у каждой страны есть свои национальные интересы, которые она защищает, и «они превыше всего».