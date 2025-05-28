Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 34-й годовщиной независимости, заявив, что победа в Карабахе «освещает путь намного более сильного Азербайджана». Выступление состоялось на мероприятии в городе Лачын, который Азербайджан вернул в результате войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

«Победа в Карабахе сделала Азербайджан намного более сильным и процветающим. Факел независимости, зажженный в тот день, освещает путь намного более сильного Азербайджана», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что теперь настало время для региона написать новую главу истории. «После 30 лет плена теперь настало время для Карабаха написать историю успеха, мира и развития», — заявил он.

Мероприятие прошло в Лачыне — одном из городов, которые Азербайджан вернул под свой контроль в результате 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году. Эрдоган отметил, что победа в войне не только укрепила позиции Азербайджана, но и открыла новые возможности для развития освобожденных территорий.

Азербайджан отмечает День независимости 28 мая в память о создании Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году. В 2020 году страна одержала решительную победу в конфликте с Арменией, вернув контроль над большей частью Карабаха и семью прилегающими районами, которые находились под армянской оккупацией с начала 1990-х годов.