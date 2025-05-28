Президент США Дональд Трамп объявил, что американский посол в Турции Томас Баррак также будет выполнять функции посланника в Сирии.

«Я рад объявить, что посол США в Турции Томас Баррак будет служить нашим посланником в Сирии», — написал Трамп в социальной сети X.

Американский президент подчеркнул важность работы с Сирией для региональной стабильности. «Том понимает, насколько огромен потенциал работы в Сирии с целью остановить радикализм, улучшить отношения, обеспечить мир на Ближнем Востоке. Действуя вместе, мы сделаем Америку и мир снова безопасными», — отметил Трамп.

Ранее в мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти опасаются возможности падения сирийского правительства в скором времени, поэтому Вашингтон готов оказывать поддержку Дамаску. Рубио пояснил, что администрация США позволит базирующимся в Турции американским дипломатам работать с сирийскими официальными лицами для определения необходимой помощи, включая гуманитарную поддержку и содействие в улучшении работы правоохранительных органов.

13 мая Трамп объявил о планах снятия санкций с Сирии после падения режима Башара Асада. «Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие», — сказал он на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

По словам американского президента, решение было принято после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.