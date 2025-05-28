Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану, чтобы дать его администрации больше времени для заключения новой ядерной сделки с Тегераном. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп заявил, что передал Нетаньяху, что удар «был бы неуместен прямо сейчас, потому что мы очень близки к решению».

Израильский лидер угрожал бомбардировкой иранских ядерных объектов. Иран заявил, что жестко ответит в случае любой подобной атаки.

Тем временем Иран может приостановить обогащение урана, если США разморозят иранские средства и признают его право на очистку урана для гражданских целей в рамках «политической сделки», которая может привести к более широкому ядерному соглашению. Об этом Reuters сообщили два иранских официальных источника.

Источники, близкие к переговорной группе, заявили в среду, что «политическое понимание с Соединенными Штатами может быть достигнуто в ближайшее время», если Вашингтон примет условия Тегерана. По их словам, в рамках этого соглашения Тегеран остановит обогащение урана на год.

Глава атомного агентства ООН заявил, что по переговорам между Ираном и США «жюри еще не вынесло вердикт», но описал продолжающиеся переговоры как хороший знак.

«Я думаю, это указывает на готовность прийти к соглашению. И я думаю, что... это возможно», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Ядерная сделка 2015 года, формально известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций. Она рухнула после того, как Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения в 2018 году.

Американские официальные лица неоднократно заявляли, что любая новая сделка должна включать твердое обязательство Ирана прекратить обогащение урана, которое они рассматривают как потенциальный путь к созданию ядерного оружия.

Однако Иран последовательно отрицает стремление к ядерному оружию, настаивая, что его программа предназначена исключительно для гражданских целей. Тегеран отклонил требование Вашингтона исключить возможности обогащения, назвав это нарушением национального суверенитета.

Это остается критической точкой преткновения после того, как переговорщики Тегерана и Вашингтона встретились на пятом раунде переговоров при посредничестве Омана в Риме.

Вместо этого Иран, как сообщается, предложил США публично признать право Тегерана на обогащение урана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и одобрить освобождение иранских нефтяных доходов, замороженных под американскими санкциями.