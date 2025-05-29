ТУРЦИЯ
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«Варварство, полностью лишенное человечности»
Фахреттин Алтун обвинил Тель-Авив в геноциде в связи с израильскими ударами по гуманитарным миссиям и призвал международное сообщество к действиям
«Варварство, полностью лишенное человечности»
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / AA
29 мая 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун резко осудил удары Израиля по гуманитарным работникам в Газе, обвинив израильское руководство в массовых преступлениях против человечности.

В заявлении Алтун подчеркнул, что израильская администрация продолжает «систематические убийства» в Газе, не делая различий между детьми, женщинами, пожилыми или молодыми.

«Сионистское израильское руководство, ведущее террористическую кампанию, сравнимую с геноцидом, теперь обрушивает бомбы и на невинных гуманитарных волонтеров, которые всего лишь пытаются доставить людям хлеб и воду», — говорится в заявлении.

Он добавил, что Израиль сознательно обрек мирных жителей на голод и жажду: «Мы самым решительным образом проклинаем это варварство, полностью лишенное человечности. Мы призываем мировую общественность громче выступить против этой жестокости и принять реальные меры».

Фахреттин Алтун выразил соболезнования Благотворительному фонду помощи и гуманитарной поддержки (İHH) и семьям погибших молодых добровольцев.

По его словам, Турция продолжит прилагать все усилия, чтобы остановить кровопролитие и привлечь виновных к ответственности: «Мы нарастим дипломатическое давление, чтобы убийцы, ответственные за этот зверский террор, рано или поздно предстали перед международным правосудием».

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