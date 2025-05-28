Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об убийстве Мохаммеда Синвара, командира ХАМАС и брата убитого лидера движения Яхьи Синвара. Об этом он сообщил во время дебатов в Кнессете в среду.

Выступая перед парламентариями, Нетаньяху заявил, что израильская армия убила тысячи палестинских бойцов в Газе, включая Мохаммеда Синвара.

«В последние два дня мы реализуем драматический план полного разгрома ХАМАС. Мы берем под контроль их систему распределения продовольствия и денежную машину. Именно это разрушает их управленческие возможности», — сказал он.

ХАМАС не прокомментировал заявления Нетаньяху об убийстве Синвара.

Ранее в этом месяце общественная телерадиовещательная корпорация Израиля KAN сообщила, что тело Мохаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле после авиаудара по Европейской больнице в южном городе Хан-Юнус.

Яхья Синвар, глава ХАМАС в Газе, был убит силами израильской армии на юге Газы 16 октября 2024 года. Его брат Мохаммед также занимал командные позиции в палестинском движении сопротивления.

Израильская армия, отвергая международные призывы к прекращению огня, ведет жестокое наступление против Газы с октября 2023 года, убив более 54 000 палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои военные преступления против мирных жителей в эксклаве.