ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Израильский премьер заявил об убийстве Мохаммеда Синвара, брата убитого лидера палестинского движения
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Разрушенные здания Газы / Reuters
28 мая 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об убийстве Мохаммеда Синвара, командира ХАМАС и брата убитого лидера движения Яхьи Синвара. Об этом он сообщил во время дебатов в Кнессете в среду.

Выступая перед парламентариями, Нетаньяху заявил, что израильская армия убила тысячи палестинских бойцов в Газе, включая Мохаммеда Синвара.

«В последние два дня мы реализуем драматический план полного разгрома ХАМАС. Мы берем под контроль их систему распределения продовольствия и денежную машину. Именно это разрушает их управленческие возможности», — сказал он.

ХАМАС не прокомментировал заявления Нетаньяху об убийстве Синвара.

Ранее в этом месяце общественная телерадиовещательная корпорация Израиля KAN сообщила, что тело Мохаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле после авиаудара по Европейской больнице в южном городе Хан-Юнус.

Яхья Синвар, глава ХАМАС в Газе, был убит силами израильской армии на юге Газы 16 октября 2024 года. Его брат Мохаммед также занимал командные позиции в палестинском движении сопротивления.

Израильская армия, отвергая международные призывы к прекращению огня, ведет жестокое наступление против Газы с октября 2023 года, убив более 54 000 палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои военные преступления против мирных жителей в эксклаве.

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