Россия и Украина после переговоров в Стамбуле договорились напрямую обменяться документами с видением урегулирования конфликта, но процесс застопорился из-за разногласий о том, кто должен был передать меморандум и кто кому звонил. Об этом заявили представители обеих сторон.

Помощник президента России Владимир Мединский опроверг сообщения о том, что ему звонил министр обороны Украины Рустем Умеров, заявив, что все было наоборот.

«Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Р.Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот. Р.Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами», — написал Мединский в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии в Берлине, заявил, что Украина так и не получила обещанный Россией меморандум, несмотря на состоявшийся обмен пленными.

«Мы действительно ждали, что они озвучат свою «адженду» - прекращение огня, а затем и план встречи лидеров. Мы ожидали этого еще до обмена. Затем нам сказали, что «адженда» или меморандум появится сразу после обмена. Но после обмена мы ничего не получили. Наша сторона контактировала с россиянами - министр обороны звонил господину Мединскому. Они уверяли: «Будет, будет». Но мы так ничего и не дождались», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговорные команды продолжают работу над условиями возможного перемирия.

«Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать текст меморандума и выработать перечень условий для временного перемирия, вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды. Но специальная военная операция продолжается», — заявил Песков.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума у сторон не было.

По словам Зеленского, на переговорах в Турции стороны договорились об обмене тысячи пленных, который уже состоялся. Украинский лидер предупредил, что если ситуация не изменится, возможно, стоит «переходить к более серьезным шагам».